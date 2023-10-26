Це бізнес на крові: генерал Кривонос про українських спецекспортерів, які перекуповують певні зразки зброї
Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ, зазначив, що ціна снаряда, який продається у Європі, і ціна снаряда, що закупляється і завозиться в Україну, дуже відрізняється. І фірми спецекспортерів, не маючи конкурентів, на перекупці страшенно заробляють
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Якщо порахувати гроші місцевих та центральних бюджетів, які були витрачені не за призначенням, вийде страшенна сума. Якщо порахувати гроші, наприклад, що були витрачені на ремонти мостів міста Києва за останній рік, то ви будете здивовані, ми могли б озброїти не одну бригаду. Якщо порахувати, скільки ми витрачаємо ресурсів на різні речі й скільки за останні півтора року Міноборони закопало грошей у землю або комусь подарувало, то це будуть десятки мільярдів гривень, починаючи від закупівлі артилерійських снарядів, мінометних мін, також протитанкових та протипіхотних мін, величезної кількості речового майна, продовольчого забезпечення – ці суми будуть страшні", - підкреслив генерал-майор запасу ЗСУ.
За його словами, правильне використання наявних ресурсів покращило б ситуацію. Якби люди, які працюють поряд з керівництвом країни, не думали про певні зацікавленості у досягненні заробітку, то ситуація була б покращена.
"У нас кількість експортерів, які мають право вводити певні зразки зброї, занадто мала. І вони на цьому дико заробляють. Бо ціна снаряда, який продається у Європі, і ціна снаряда, що закупляється і завозиться сюди, дуже відрізняється. І ці фірми, не маючи конкурентів, також на цьому дико заробляють. Це як раз страшний бізнес на крові. Краще б було відкрили ворота для світових потужних збройних фірм, бо оці спецекспортери заробляють на перекупці, а ціна перекупки достатньо велика. На це закривають очі, бо комусь у керівництві вигідно мати таку схему і систему, аби заробляти на цьому страшні гроші", - зауважив Сергій Кривонос.
Кривонос додав, що люди, які достворили таку систему і дозволяють їй існувати, не є українцями по своєї суті й не є патріотами. Вони думають про власне збагачення, відповідно, нічого не зроблять, щоб знищити цю систему, бо вона їх годує і робить з них мультимільйонерами у доларовому еквіваленті.
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