Снаряди, ракети, винищувачі: Франція нарощує виробництво зброї

Про це повідомляє Defense news.

"Це конкретні результати переходу на військову економіку", - сказав очільник Міноборони Франції Себастьяна Лекорню.

Він зазначив, що Франція має поповнити запаси озброєнь замість поставлених в Україну, а також продовжувати надавати допомогу союзникам. Він також сказав, що Nexter Systems у 2022 році наростила виробництво САУ Caesar із двох до шести на місяць, а на початку 2024 року має намір підвищити цей показник до восьми одиниць.

Лекорню повідомив, що французька влада планує збільшити випуск снарядів калібру 155 мм із нинішніх 1 тис. до 3 тис. уже в січні 2024 року.

За даними Defense news, компанія MBDA вдвічі збільшила щомісячне виробництво французьких зенітних ракет Mistral - до 40 одиниць, авіакосмічна фірма Dassault Aviation втричі наростила складання винищувачів Dassault Rafale - до трьох одиниць на місяць, а компанія Thales Group збільшила вдвічі обсяги виробництва радарів..