Снаряди, ракети, винищувачі: Франція нарощує виробництво зброї
Французькі оборонні компанії збільшують виробництво озброєнь, зокрема 155-міліметрових артилерійських снарядів, винищувачів, зенітних ракет та самохідних артилерійських установок
Про це повідомляє Defense news.
"Це конкретні результати переходу на військову економіку", - сказав очільник Міноборони Франції Себастьяна Лекорню.
Він зазначив, що Франція має поповнити запаси озброєнь замість поставлених в Україну, а також продовжувати надавати допомогу союзникам. Він також сказав, що Nexter Systems у 2022 році наростила виробництво САУ Caesar із двох до шести на місяць, а на початку 2024 року має намір підвищити цей показник до восьми одиниць.
Лекорню повідомив, що французька влада планує збільшити випуск снарядів калібру 155 мм із нинішніх 1 тис. до 3 тис. уже в січні 2024 року.
За даними Defense news, компанія MBDA вдвічі збільшила щомісячне виробництво французьких зенітних ракет Mistral - до 40 одиниць, авіакосмічна фірма Dassault Aviation втричі наростила складання винищувачів Dassault Rafale - до трьох одиниць на місяць, а компанія Thales Group збільшила вдвічі обсяги виробництва радарів..
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