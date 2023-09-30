Уже сім країн замовили боєприпаси за новою схемою закупівель ЄС, - Reuters
Сім країн ЄС замовили боєприпаси за схемою закупівель Європейського Союзу, щоб терміново доставити Україні артилерійські снаряди та поповнити вичерпані запаси на складах країн Заходу
Про це повідомляє Reuters з посиланням на відповідальне агентство ЄС.
Замовлення, розміщене згідно з контрактами укладеними Європейським оборонним агентством (EDA), стосуються артилерійських снарядів калібру 155 мм – одного з найважливіших боєприпасів у війні РФ проти України.
Ця схема була створена в рамках плану вартістю щонайменше 2 мільярди євро, запущеного в березні з метою надання Україні мільйона снарядів та ракет протягом року. Деякі офіційні особи та дипломати висловили скептицизм щодо того, що ціль буде досягнута, але ця ініціатива близька до реалізації.
До цього часу оборонні закупівлі здебільшого були прерогативою урядів 27 окремих членів блоку.
"Сім держав-членів уже розмістили замовлення на боєприпаси калібру 155 мм за прискореною процедурою EDA", – повідомило агентство у відповідь на запитання Reuters. – "Більше їх, наприклад, для цілей національного поповнення, можуть бути в найближчі тижні та місяці".
У ЄС відмовилися назвати країни або розмір замовлень, заявивши, що значна частина інформації є конфіденційною. Водночас у відповідь на запит Reuters Литва та Люксембург заявили, що вони є серед цих семи країн.
- 13 квітня Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України. 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів.
- 23 травня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад одну п’яту частину, а також ракети.
- 1 червня Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, які підуть на підтримку армії України. 7 липня Рада Європейського Союзу та Парламент узгодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), що дозволить збільшити виробництво ракет та БК.
- 13 липня Європарламент затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит через постачання в Україну.
- 5 вересня стало відомо, що Європейське оборонне агентство підписало 8 рамкових контрактів з промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.
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