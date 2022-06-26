Це буде честь прийняти Зеленського з державним візитом, - Джонсон
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон сказав, що розглядає можливість запрошення президента України Володимира Зеленського до своєї країни з офіційним візитом
Про це пише The Guardian.
Видання повідомляє, що на запитання журналістів під час саміту "Великої сімки", чи хоче Борис Джонсон запропонувати українському лідеру державний візит, Джонсон сказав: Якщо він матиме змогу і вважатиме за необхідне можливість поїхати за межі України, то Велика Британія, очевидно, матиме за честь прийняти його.
Прем’єр-міністр підкреслив, що зараз для України найважливіше, щоб західні лідери на саміті G7 у Німеччині залишалися єдиними у підтримці президента Зеленського.
"Я вважаю, що Володимир Зеленський зробив абсолютно дивовижну роботу, щоб очолити свою країну та очолити світову думку в жахливий час", – сказав Джонсон.
The Sunday Times повідомляла, що міністри розглядають можливість запропонувати Зеленському державний візит, зокрема зустріч з королевою.
The Guardian пише, що Зеленський звернеться до лідерів G7 за допомогою відеозв'язку у понеділок, 27 червня. Він закликатиме надати більше підтримки, зокрема протиповітряну оборону.
Після того, як десятки російських ракет обстріляли українські міста, він використав своє нічне звернення, щоб сказати: Це підтвердження, що санкційних пакетів проти Росії недостатньо, збройної допомоги для України треба більше і що системи протиповітряної оборони – сучасні системи, які є в наших партнерів, – мають бути не на полігонах або на зберіганні, а в Україні, де вони зараз і потрібні. Потрібні більше, ніж у будь-якому іншому місці у світі.
- Вранці 26 червня президент США Джо Байден прибув до Мюнхена, де відбувається саміт країн "Великої сімки".
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- Співголова Європейської Ради сказав, що ракетний удар по Києву - ніщо інше як навмисна ескалація з боку Росії й сигнал до зустрічі лідерів "Великої сімки".
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