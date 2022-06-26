Це буде честь прийняти Зеленського з державним візитом, - Джонсон

Про це пише The Guardian.

Видання повідомляє, що на запитання журналістів під час саміту "Великої сімки", чи хоче Борис Джонсон запропонувати українському лідеру державний візит, Джонсон сказав: Якщо він матиме змогу і вважатиме за необхідне можливість поїхати за межі України, то Велика Британія, очевидно, матиме за честь прийняти його.

Прем’єр-міністр підкреслив, що зараз для України найважливіше, щоб західні лідери на саміті G7 у Німеччині залишалися єдиними у підтримці президента Зеленського.

"Я вважаю, що Володимир Зеленський зробив абсолютно дивовижну роботу, щоб очолити свою країну та очолити світову думку в жахливий час", – сказав Джонсон.

The Sunday Times повідомляла, що міністри розглядають можливість запропонувати Зеленському державний візит, зокрема зустріч з королевою.

The Guardian пише, що Зеленський звернеться до лідерів G7 за допомогою відеозв'язку у понеділок, 27 червня. Він закликатиме надати більше підтримки, зокрема протиповітряну оборону.

Після того, як десятки російських ракет обстріляли українські міста, він використав своє нічне звернення, щоб сказати: Це підтвердження, що санкційних пакетів проти Росії недостатньо, збройної допомоги для України треба більше і що системи протиповітряної оборони – сучасні системи, які є в наших партнерів, – мають бути не на полігонах або на зберіганні, а в Україні, де вони зараз і потрібні. Потрібні більше, ніж у будь-якому іншому місці у світі.

Вранці 26 червня президент США Джо Байден прибув до Мюнхена, де відбувається саміт країн "Великої сімки".

Лідери країн "Великої сімки" домовляються про встановлення граничних цін на російську нафту.

Співголова Європейської Ради сказав, що ракетний удар по Києву - ніщо інше як навмисна ескалація з боку Росії й сигнал до зустрічі лідерів "Великої сімки".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після ракетного удару по Києву закликав країни G7 посилити санкції проти Росії та надати Україні більше важкого озброєння.

Прем'єр Британії Борис Джонсон та президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі на полях саміту "Великої сімки" погодилися, що у війні Росії проти України настав критичний момент.

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