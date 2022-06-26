Країни G7 домовляються про встановлення граничних цін на російську нафту, - Reuters
Лідери країн "Великої сімки" обговорюють встановлення граничних цін на російську нафту
Про це повідомляє Reuters.
За інформацією джерела агенції у німецькому уряді, лідери Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії ведуть дуже конструктивні переговори щодо можливого запровадження граничних цін на російську нафту.
"Ми перебуваємо на правильному шляху до досягнення угоди", - сказав співрозмовник Reuters.
Раніше Велика Британія, Канада та США запровадили ембарго на російську нафту. ЄС підтримав поетапну заборону.
Країни G7 остерігаються, що ембарго призведе до того, що Росія отримуватиме більше грошей завдяки зростанню цін на енергоносії. Цю проблему покликане вирішити обмеження граничних цін на нафту. Для цього потрібна підтримка найбільших імпортерів нафти з РФ - таких, як Індія та Китай.
Саміт G7 відбуватиметься 26–28 червня у Німеччині.
-
25 травня повідомлялося, що Джо Байден та інші лідери країн G7 погодили заборону на імпорт золота з Росії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.37
Купівля 34.37Продаж 35.11
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.03
- Актуальне
- Важливе