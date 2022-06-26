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Країни G7 домовляються про встановлення граничних цін на російську нафту, - Reuters

26 червня, 2022 неділя
10:06
Економіка нафта нафтопровід

Лідери країн "Великої сімки" обговорюють встановлення граничних цін на російську нафту

Про це повідомляє Reuters

За інформацією джерела агенції у німецькому уряді, лідери Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії ведуть дуже конструктивні переговори щодо можливого запровадження граничних цін на російську нафту. 

"Ми перебуваємо на правильному шляху до досягнення угоди", - сказав співрозмовник Reuters. 

Раніше Велика Британія, Канада та США запровадили ембарго на російську нафту. ЄС підтримав поетапну заборону. 

Країни G7 остерігаються, що ембарго призведе до того, що Росія отримуватиме більше грошей завдяки зростанню цін на енергоносії. Цю проблему покликане вирішити обмеження граничних цін на нафту. Для цього потрібна підтримка найбільших імпортерів нафти з РФ - таких, як Індія та Китай.

Саміт G7 відбуватиметься 26–28 червня у Німеччині. 

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2022, неділя
26 червня
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