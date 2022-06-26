Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерела агенції у німецькому уряді, лідери Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії ведуть дуже конструктивні переговори щодо можливого запровадження граничних цін на російську нафту.

"Ми перебуваємо на правильному шляху до досягнення угоди", - сказав співрозмовник Reuters.

Раніше Велика Британія, Канада та США запровадили ембарго на російську нафту. ЄС підтримав поетапну заборону.

Країни G7 остерігаються, що ембарго призведе до того, що Росія отримуватиме більше грошей завдяки зростанню цін на енергоносії. Цю проблему покликане вирішити обмеження граничних цін на нафту. Для цього потрібна підтримка найбільших імпортерів нафти з РФ - таких, як Індія та Китай.

Саміт G7 відбуватиметься 26–28 червня у Німеччині.

25 травня повідомлялося, що Джо Байден та інші лідери країн G7 погодили заборону на імпорт золота з Росії.

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