Про це він сказав на спільній прессконференції з президенткою Молдови Маєю Санду у Києві, яку опублікувала пресслужба ОП.

"Ми сьогодні порушували питання про ризики (удару з боку Придністров'я. – ред.). Якщо вони будуть, я вважаю, що це глобальна помилка", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна отримує неприємні сигнали з "ПМР".

"Ці люди з тимчасово окупованих територій Молдови мають знати, що для нас це буде не удар, а ляпас, а ми точно відповімо ударом. Я вважаю, що всі ми в першу чергу повинні робити так, щоб не було дестабілізації в регіоні. Усі такі випадки (інформація про можливість ударів із Придністров'я. – ред.) накручені, й зроблено це з боку РФ. Тому ми будемо відповідно реагувати у випадку ризиків", - підсумував президент.

13 травня президент Зеленський заявив, що у невизнаному Придністров'ї може бути до 15 тис. війська.