Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Я думаю, що це було прикре непорозуміння з боку британського міністра Воллеса. Власне прем'єр Британії Ріші Сунак спростував слова свого міністра і публічно сказав, що він цінує вдячність України, яка регулярно озвучується в різних форматах", - зауважив Кулеба.

Він також наголосив, що ні в кого немає підстав звинувачувати Україну у невдячності.

"Але правда полягає в тому, що, вибачте, у нас війна. І коли мене часто запитують колеги, міністри, журналісти іноземні: чи достатньо вам передали зброї? Кажу, що зброї буде недостатньо рівно стільки, скільки триватиме наш шлях до перемоги. Коли переможемо, тоді я скажу: дякую, зброї було достатньо. Але поки триває боротьба, зброї недостатньо", - заявив голова МЗС України.

За словами міністра, він не відчуває сентименту, що хтось із союзників не цінує вдячність України або її брак.

Кулеба також розповів, що на саміті НАТО у Вільнюсі українська делегація сиділа поруч із британською. Тоді ж міністри оборони держав домовилися про важливе військове рішення щодо зброї, на яке погодився Воллес.

"Усі рішення продовжують ухвалювати так, як треба. А те, що там хтось не вважає себе Amazon… Ми ж не проти, щоб він ставав Amazon. Хай залишається просто великим відкритим для України складом британської зброї. Ми дуже вдячні кожному: країні, яка дала один снаряд, і країні, яка дала сто тисяч снарядів. Ми їм всім вдячні", - додав міністр закордонних справ України.

Що сказав Воллес

12 липня міністр оборони Британії Бен Воллес прокоментував обурення Володимира Зеленського про те, що НАТО не запросило Україну. Він заявив, що його країна не є онлайн-магазином Amazon, тому не може передати Україні всю необхідну зброю зі своїх запасів.

Британський міністр оборони вважає, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією.

"Подобається нам це чи ні, але люди хочуть бачити трохи вдячності. Іноді ви просите країни відмовитися від власних запасів зброї. Іноді доводиться переконувати законодавців на (Капітолійському, - ред.) пагорбі в Америці", - сказав Воллес.

На брифінгу у Вільнюсі він також розповів, як торік приїздив до України, щоб отримати перелік необхідної зброї.

"Знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм це минулого року, коли їхав 11 годин, щоб отримати список", - заявив міністр оборони Британії.

Водночас міністр оборони розуміє, що Зеленський, за його словами, звертався до своєї публіки. Воллес додав, що остаточна угода саміту "є гарною для України".