"Це було цілеспрямоване рішення". Екстенісист Стаховський зараз воює у Бахмуті
Колишній професійний тенісист Сергій Стаховський, що був першою ракеткою України, наразі служить мінометником у складі Національної гвардії України й воює за місто Бахмут Донецької області
Про це він розповів в інтерв'ю проект Ukrainian witness, що вийшло сьогодні, 11 лютого 2023 року.
"Це було цілеспрямоване рішення... Бахмут - це принципове місце для всіх", - наголосив Стаховський.
"Ми - група мінометної підтримки. У нас є 82-мм та 120-мм міномети. У нас є цілі і задачі, які малюються. Це вогневе ураження. Мобільна підтримка", - пояснив свою роль на фронті колишній спортсмен.
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Зокрема, він вже приймав участь у штурмових діях.
Перед цим Стаховський, за його словами, був у складі військової частини елітного спецназу, до якої приєднався під егідою тероборони одного з районів Києва.
- На війну Сергій Стаховський пішов добровольцем. Для цього він після 24 лютого 2022 року свідомо повернувся до України.
- Постійним місцем проживання родини ексспортсмена останні роки був Будапешт.
- Завершення своєї кар'єри Стаховський оголосив у січні 2022 року, після чого зайнявся виноробством у Закарпатті.
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