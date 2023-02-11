Про це він розповів в інтерв'ю проект Ukrainian witness, що вийшло сьогодні, 11 лютого 2023 року.

"Це було цілеспрямоване рішення... Бахмут - це принципове місце для всіх", - наголосив Стаховський.

"Ми - група мінометної підтримки. У нас є 82-мм та 120-мм міномети. У нас є цілі і задачі, які малюються. Це вогневе ураження. Мобільна підтримка", - пояснив свою роль на фронті колишній спортсмен.

Читайте і дивіться також: Азовець Кирило Беркаль (Кірт): Війну з Росією ми ніколи не закінчимо, якщо не здобудемо у ній перемогу. Ексклюзивне інтерв'ю Сергію Руденку

Зокрема, він вже приймав участь у штурмових діях.

Перед цим Стаховський, за його словами, був у складі військової частини елітного спецназу, до якої приєднався під егідою тероборони одного з районів Києва.