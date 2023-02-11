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Головна війна з Росією "Це було цілеспрямоване рішення". Екстенісист Стаховський зараз воює у Бахмуті

"Це було цілеспрямоване рішення". Екстенісист Стаховський зараз воює у Бахмуті

11 лютого, 2023 субота
22:26
війна з Росією Сергій Стаховський

Колишній професійний тенісист Сергій Стаховський, що був першою ракеткою України, наразі служить мінометником у складі Національної гвардії України й воює за місто Бахмут Донецької області

Про це він розповів в інтерв'ю проект Ukrainian witness, що вийшло сьогодні, 11 лютого 2023 року.

"Це було цілеспрямоване рішення... Бахмут - це принципове місце для всіх", - наголосив Стаховський.

"Ми - група мінометної підтримки. У нас є 82-мм та 120-мм міномети. У нас є цілі і задачі, які малюються. Це вогневе ураження. Мобільна підтримка", - пояснив свою роль на фронті колишній спортсмен.

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Зокрема, він вже приймав участь у штурмових діях.

Перед цим Стаховський, за його словами, був у складі військової частини елітного спецназу, до якої приєднався під егідою тероборони одного з районів Києва.

  • На війну Сергій Стаховський пішов добровольцем. Для цього він після 24 лютого 2022 року свідомо повернувся до України.
  • Постійним місцем проживання родини ексспортсмена останні роки був Будапешт.
  • Завершення своєї кар'єри Стаховський оголосив у січні 2022 року, після чого зайнявся виноробством у Закарпатті.

теніс
Нацгвардiя
Бахмут
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