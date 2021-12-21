Це був шок: Найкращий боксер світу зізнався, як опинився у категорії Усика
Мексиканский боксер Сауль Альварес заявив, що рішення про його перехід у першу важку вагу прийняв тренер Едді Рейносо
Про це повідомляє BoxinScene.
За словами абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг), він гадки не мав про перехід у крузервейт (до 90,7 кг), а рішення ухвалив його тренер.
"Я навіть не знав про це. Я дізнався із соціальних мереж, що Едді Рейносо зробив це. Я неодноразово говорив, що якщо Едді спробує щось зробити божевільне, то я завжди підтримаю його. Я його воїн", - сказав Альварес.
Водночас він додав, що переговори з володарем титулу WBC (Всесвітньої боксерської ради) в першій важкій вазі Ілунгою Макабу з Конго ще не завершилися.
"Після того як Рейносо отримав відповідь від WBC, зателефонував і сказав мені, що я повинен ухвалити рішення. Але до цього я навіть уявити не міг, що мова могла піти про важку вагу, для мене це був шок. Та бій ще не зроблено. Ми хочемо спробувати все організувати та виступити у важкій вазі. У січні подивимося, що на нас чекає", – розповів Альварес.
Титулом WBC у першій важкій вазі у 2018 - 2019 роках володів українець Олександр Усик, який був абсолютним чемпіоном світу в крузервейті.
- 17 листопада стало відомо, що Сауль Альварес проведе проти Ілунги Макабу бій за титул чемпіона світу WBC у першій важкій вазі.
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