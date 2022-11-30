Це другий фронт. Без жодного перебільшення
Кожна яєшня, посмажена на свічці, кожна голова, помита холодною водою в офісному умивальнику, кожен київський вечір мороку — це акт опору мільйонів вільних людей країні-концтабору і будь-яким переговорам
Не знаю як вам, а мені сильно допомагає терпіти оці ракети/блекаути/ ракети одна дуже очевидна думка. Яку, однак, часто собі повторюю.
(зараз буде трохи пафосу, але останнім часом я не соромлюсь).
По суті, це другий фронт. Без жодного перебільшення. Мій персональний фронт у цій війні. Де мої герої та боги — енергетики, звичайно.
Це другий фронт. Без жодного перебільшення. Мій персональний фронт у цій війні. Де мої герої та боги — енергетики, звичайно
І ось наскільки стійко, гідно і затято я втримаю стрій (ми всі втримаємо стрій), залежить наша перемога.
Тобто буквально: кожна яєшня, посмажена на свічці, кожна голова, помита холодною водою в офісному умивальнику, кожен київський вечір мороку — це не "страдания украинцев, которые может прекратить украинская власть переговорами", Дімон.
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Це акт опору мільйонів вільних людей країні-концтабору і будь-яким переговорам.
Весь час згадую, як точно й сильно відчув, прожив і сформулював це Стус:
Терпи, терпи — терпець тебе шліфує,
сталить твій дух — тож і терпи, терпи.
Ніхто тебе з недолі не врятує,
ніхто не зіб'є з власної тропи.
На ній і стій, і стрій — допоки скону,
допоки світу й сонця — стій і стій.
Хай шлях — до раю, пекла чи полону —
усе пройди і винести зумій.
Торуй свій шлях — той, що твоїм назвався,
той, що обрав тебе навіки вік.
До нього змалку ти заповідався
до нього сам Господь тебе прирік.
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Про авторку. Мирослава Барчук, журналістка
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