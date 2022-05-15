"Це дуже соромно": Ткаченко звернувся до Польщі та Литви з осудом оцінок українського журі на Євробаченні

Про це він написав у facebook.

"Ця оцінка в жодному разі не відображає наше реальне відношення до вас, до наших найближчих друзів у Європі. Так, британці були круті та стали другими. Але поставити полякам та литовцям 0 це дуже соромно. Народ України вам поставив 12!"- сказав міністр.

Він висловив вдячність польському та литовському народам та назвав їхню підтримку для України "неоціненною".

"І хоча конкурс не є політичним, то це і не політика - це дружба, це спільні цінності, це всебічна підтримка у всіх сферах. І сподіваюсь, що це все на довгі довгі роки. Дорогі польський та литовський народи, ми вам безмежно вдячні, наша перемога - спільна. Як у Євробаченні, так і та, яка буде над ворогом", - додав міністр.

У суботу, 14 травня, в італійському Турині пройшов великий фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022. Переможцем оголошено хіп-хоп-гурт з України Kalush Orchestra.

Президент Володимир Зеленський відреагував на тріумф гурту Kalush Orchestra на Євробаченні-2022.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав український гурт Kalush Orchestra з перемогою на пісенному конкурсі Євробачення-2022.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що у владі одразу після перемоги на Євробаченні-2022 роздумують, де провести Євробачення-2023.

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