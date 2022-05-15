Починаємо думати, де саме в Україні будемо проводити Євробачення-2023, - Ткаченко

Про це Ткаченко повідомив у Telegram

"Ми не сумнівались. Хлопці, ви круті! Сміливість – це бути українцем. Це не втрачати жодної можливості, щоб сказати світу правду. Пишаємось! Дякуємо за підтримку, світ! Починаємо думати, де саме в Україні будемо проводити Євробачення-2023. Це одна з перших перемог, найбільша – попереду", - написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

У 2017 році Євробачення проходило у Києві.

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