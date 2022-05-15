Починаємо думати, де саме в Україні будемо проводити Євробачення-2023, - Ткаченко
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що у владі одразу після перемоги на Євробаченні-2022 роздумують, де провести Євробачення-2023
Про це Ткаченко повідомив у Telegram
"Ми не сумнівались. Хлопці, ви круті! Сміливість – це бути українцем. Це не втрачати жодної можливості, щоб сказати світу правду. Пишаємось! Дякуємо за підтримку, світ! Починаємо думати, де саме в Україні будемо проводити Євробачення-2023. Це одна з перших перемог, найбільша – попереду", - написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
У 2017 році Євробачення проходило у Києві.
- У суботу, 14 травня, в італійському Турині пройшов великий фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022. Переможцем оголошено фольрок-гурт з України Kalush Orchestra.
- Після свого виступу у фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022" Kalush Orchestra звернулися до всього світу із закликом допомогти захисникам України і, зокрема, Героям Маріуполя.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на тріумф гурту Kalush Orchestra на Євробаченні-2022.
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