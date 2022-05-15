Свої слова Борис Джонсон опублікував у Twitter.

"Вітаємо Україну з перемогою на "Євробаченні" - пісенному конкурсі 2022 року. Це яскраве відображення не лише вашого таланту, а й непохитної підтримки вашої боротьби за свободу", - написав Джонсон.

Велика Британія посіла на конкурсі друге місце.

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