Це єдиний спосіб завершити війну: Подоляк оголосив про підготовку до переговорів Зеленського з Путіним

Про це повідомляє PBS.



За словами Подоляка, єдина опція, яка дозволить зупинити війну Росії проти України - це переговори Зеленського і Путіна.



"Об'єктивно, єдина опція, яка зупинить війну - це прямі переговори між двома президентами. І саме над цим ми працюємо в ході мирних переговорів. Ми напрацьовуємо документ, який будуть надалі обговорювати і підписувати президенти. Це єдиний спосіб завершити війну", - сказав радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що росіяни на перемовинах припинили говорити ультиматумами.

Згодом Подоляк повідомив, що четвертий раунд переговорів із Росією відбувається складно, але з просуванням.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb