Це єдиний спосіб завершити війну: Подоляк оголосив про підготовку до переговорів Зеленського з Путіним
Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів, що вони працюють над прямими переговорами Володимира Зеленського з Володимиром Путіним
Про це повідомляє PBS.
За словами Подоляка, єдина опція, яка дозволить зупинити війну Росії проти України - це переговори Зеленського і Путіна.
"Об'єктивно, єдина опція, яка зупинить війну - це прямі переговори між двома президентами. І саме над цим ми працюємо в ході мирних переговорів. Ми напрацьовуємо документ, який будуть надалі обговорювати і підписувати президенти. Це єдиний спосіб завершити війну", - сказав радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.
- Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що росіяни на перемовинах припинили говорити ультиматумами.
- Згодом Подоляк повідомив, що четвертий раунд переговорів із Росією відбувається складно, але з просуванням.
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