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"Це контрСВО": Подоляк відреагував на падіння винищувачів у РФ

13 травня, 2023 субота
19:49
Війна з Росією Михайло Подоляк

Те, що зараз відбувається в Росії - це ніщо інше як "контрСВО", і воно надалі буде тільки посилюватися

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів в ефірі телемарафону.

"Росіяни щиро вважають, що мали повне право атакувати нашу територію, а коли це починається у них, то вони питають: "а нас то за що?", - сказав Подоляк.

Посадовець зазначив, що за словами самих росіян у них немає ніякої війни, о отже, це просто починається "контрСВО".

"То я скажу їм так: дивіться, у вас там немає ніякої війни, у вас там починається "контрСВО" і воно буде тільки збільшувати обсяги, і ви будете все більше вбивати одне одного", - сказав він.

  • Сьогодні, 13 травня 2023 року, у прикордонній з Україною Брянській області зазнали аварії 2 гелікоптери Мі-8, літак Су-34 і Су-35. За попередніми даними їх могли збити зенітними ракетами. 
Україна
Михайло Подоляк
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