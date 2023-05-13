Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів в ефірі телемарафону.

"Росіяни щиро вважають, що мали повне право атакувати нашу територію, а коли це починається у них, то вони питають: "а нас то за що?", - сказав Подоляк.

Посадовець зазначив, що за словами самих росіян у них немає ніякої війни, о отже, це просто починається "контрСВО".

"То я скажу їм так: дивіться, у вас там немає ніякої війни, у вас там починається "контрСВО" і воно буде тільки збільшувати обсяги, і ви будете все більше вбивати одне одного", - сказав він.