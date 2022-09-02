Офіцер ЗСУ поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Українці повинні розраховувати не на спринт, а на марафон. Це довга й затяжна війна. На мою думку, російсько-українська війна триватиме мінімум 2, а може і 3 роки в такому форматі", - зазначив Гай.

Військовик додав, що зараз ми платимо людськими життями за помилки минулого.

"Ми повинні йти вперед і робити висновки. Ми платимо за помилки минулого цією війною та жертвами серед цивільних і військових. Росія для нищення нашої інфраструктури використовує й те озброєння, яке свого часу Україна їй віддала. Ми платимо за те, що ми пилили наші кораблі, розформовували частини й розтринькували спадок Радянського союзу", - зауважив Мирослав Гай.

Генштаб назвав втрати Росії в Україні з 24 лютого до 2 вересня: близько 48,7 окупантів, 2009 танків, 4366 бронемашин і 853 безпілотники.