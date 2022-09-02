Це марафон: російсько-українська війна триватиме мінімум 2-3 роки, - офіцер ЗСУ Мирослав Гай
Керівник БФ "Мир і Ко" Мирослав Гай переконаний, що війна країни-агресорки Росії проти України триватиме мінімум 2-3 роки, тож українцям треба розраховувати на марафон
Офіцер ЗСУ поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Українці повинні розраховувати не на спринт, а на марафон. Це довга й затяжна війна. На мою думку, російсько-українська війна триватиме мінімум 2, а може і 3 роки в такому форматі", - зазначив Гай.
Військовик додав, що зараз ми платимо людськими життями за помилки минулого.
"Ми повинні йти вперед і робити висновки. Ми платимо за помилки минулого цією війною та жертвами серед цивільних і військових. Росія для нищення нашої інфраструктури використовує й те озброєння, яке свого часу Україна їй віддала. Ми платимо за те, що ми пилили наші кораблі, розформовували частини й розтринькували спадок Радянського союзу", - зауважив Мирослав Гай.
- Генштаб назвав втрати Росії в Україні з 24 лютого до 2 вересня: близько 48,7 окупантів, 2009 танків, 4366 бронемашин і 853 безпілотники.
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