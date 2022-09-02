Генштаб назвав втрати Росії в Україні за час повномасштабної війни: близько 48,7 окупантів, 2009 танків, 4366 бронемашин і 853 безпілотники
За добу РФ у війні з Україною втратила близько 350 військових, 21 броньовану машину, 12 танків і два безпілотники
Про це повідомляє у фейсбуці Генштаб Збройних сил України.
З 24 лютого до 2 вересня рашисти під час війни в Україні втратили:
- особового складу – близько 48 700 (+350) осіб
- танків – 2009 (+12) од.
- бойових броньованих машин – 4366 (+21) од.
- артилерійських систем – 1126 (+11) од.
- РСЗВ – 289 (+2) од.
- засоби ППО – 153 (+0) од.
- літаків – 234 (+0) од.
- гелікоптерів – 205 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853 (+2)
- крилаті ракети – 198 (+2)
- кораблі /катери – 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3247 (+8) од.
- спеціальна техніка – 105 (+1)
За добу найбільших втрат армія РФ зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.
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