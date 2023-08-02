"Це мій шлях": Усик знову заговорив про президентські амбіції
Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що може піти у президенти після завершення кар’єри
Про це повідомляє Eurosport.
"Це мій шлях. Я маю закінчити його, це частина мого шляху. Коли я завершу, я не знаю, що станеться. Мабуть, я піду іншим шляхом, ще одним. Можливо, я стану головним тренером національної збірної і буду готувати українських боксерів до Олімпійських ігор, можливо, висуну свою кандидатуру на пост президента", - сказав Олександр Усик.
Поєдинок Усик - Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві на Tarczynski Arena, яка вміщує 45 тис. глядачів.
Даніель Дюбуа є обов'язковим претендентом на титул WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). Українець також володіє поясами WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Олександр Усик провів попередній бій 20 серпня 2022 року та переміг у реванші одноголосним рішенням суддів Ентоні Джошуа. Українець також боксував з британцем у вересня 2021 року та відібрав у нього в Лондоні чемпіонські титули.
- 14 липня український боксер Усик зізнався, що у майбутньому хоче стати президентом.
- 31 липня Теренс Кроуфорд перехопив у Олександра Усика лідерство в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring.
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