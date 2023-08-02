Про це повідомляє Eurosport.

"Це мій шлях. Я маю закінчити його, це частина мого шляху. Коли я завершу, я не знаю, що станеться. Мабуть, я піду іншим шляхом, ще одним. Можливо, я стану головним тренером національної збірної і буду готувати українських боксерів до Олімпійських ігор, можливо, висуну свою кандидатуру на пост президента", - сказав Олександр Усик.

Поєдинок Усик - Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві на Tarczynski Arena, яка вміщує 45 тис. глядачів.

Даніель Дюбуа є обов'язковим претендентом на титул WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). Українець також володіє поясами WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).