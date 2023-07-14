Усик заявив, що у майбутньому піде в президенти

Про це Усик сказав в етері ютуб-каналу Seconds Out, пише "Трибуна".

Олександр Усик розповів, що буде робити, коли історія з Тайсоном Фʼюрі закінчиться.

"Піду в крузервейт, ще раз стану абсолютним чемпіоном, а потім завʼяжу і піду балотуватись у президенти. Чи Зеленському слід хвилюватись? Зеленський спокійний, бо в нього є сила", - сказав Усик.

Наступний бій Усика

Олександр Усик проведе бій проти британця Даніеля Дюбуа. Поєдинок відбудеться 26 серпня у Вроцлаві на Tarczynski Arena, яка вміщує 45 тис. глядачів.

Даніель Дюбуа є обов'язковим претендентом на титул WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). Українець також володіє поясами WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

У четвер, 13 липня, український боксер Олександр Усик вдруге зустрівся з британським боксером Даніелем Дюбуа перед поєдинком за звання чемпіона світу.

Під час другої дуелі поглядів у Лондоні Усик примусив Дюбуа відвернути очі першим та знову здобув перемогу в традиційній процедурі. Вперше він таким чином "здолав" британця 10 липня у Варшаві.

Як Усик та Дюбуа провели попередні бої

Олександр Усик провів попередній бій 20 серпня 2022 року та переміг у реванші одноголосним рішенням суддів Ентоні Джошуа. Українець також боксував з британцем у вересня 2021 року та відібрав у нього в Лондоні чемпіонські титули.

Даніель Дюбуа 12 червня 2022 року нокаутував Тревора Браяна зі США та відібрав у нього титул "регулярного" чемпіона світу WBA. У грудні минулого року він переміг технічним нокаутом Кевіна Лерену з ПАР та захистив пояс.