Усик заявив, що у майбутньому піде в президенти
Український боксер Олександр Усик у майбутньому хоче стати президентом
Про це Усик сказав в етері ютуб-каналу Seconds Out, пише "Трибуна".
Олександр Усик розповів, що буде робити, коли історія з Тайсоном Фʼюрі закінчиться.
"Піду в крузервейт, ще раз стану абсолютним чемпіоном, а потім завʼяжу і піду балотуватись у президенти. Чи Зеленському слід хвилюватись? Зеленський спокійний, бо в нього є сила", - сказав Усик.
Наступний бій Усика
Олександр Усик проведе бій проти британця Даніеля Дюбуа. Поєдинок відбудеться 26 серпня у Вроцлаві на Tarczynski Arena, яка вміщує 45 тис. глядачів.
Даніель Дюбуа є обов'язковим претендентом на титул WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). Українець також володіє поясами WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
У четвер, 13 липня, український боксер Олександр Усик вдруге зустрівся з британським боксером Даніелем Дюбуа перед поєдинком за звання чемпіона світу.
Під час другої дуелі поглядів у Лондоні Усик примусив Дюбуа відвернути очі першим та знову здобув перемогу в традиційній процедурі. Вперше він таким чином "здолав" британця 10 липня у Варшаві.
Як Усик та Дюбуа провели попередні бої
Олександр Усик провів попередній бій 20 серпня 2022 року та переміг у реванші одноголосним рішенням суддів Ентоні Джошуа. Українець також боксував з британцем у вересня 2021 року та відібрав у нього в Лондоні чемпіонські титули.
Даніель Дюбуа 12 червня 2022 року нокаутував Тревора Браяна зі США та відібрав у нього титул "регулярного" чемпіона світу WBA. У грудні минулого року він переміг технічним нокаутом Кевіна Лерену з ПАР та захистив пояс.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.69
Купівля 36.69Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.79Продаж 41.76
- Актуальне
- Важливе