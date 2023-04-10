"Це мотивує та забезпечує надійний тил військовим": полковник Дмитрашківський про повернення доплат у 30 тис. грн
Додаткові виплати військовим дозволяють їм краще забезпечувати себе, тому це дуже важливо
Про це в ефірі Еспресо заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.
"На мою думку, це дуже важливо. Це те, що мотивує людей і забезпечує їм надійний тил. На своєму прикладі скажу, з того моменту як почав служити, я жодного разу всю зарплату у повному обсязі додому не приніс. Все витрачається на мої потреби, я нікого нічого не прошу. Я думаю, що більшість військових, які служать - хтось заправляє автомобіль, хтось його ремонтує", - зазначив він.
За словами речника, автомобілі - найбільш розхідний матеріал, як серветка в кафе.
"Він не витримує 5-7 днів у бойових умовах, деякі авто і того не витримують. Так само і речі - хтось хоче форму іншого зразку, щоб було зручніше, хтось хоче якісніше. Одні шкарпетки коштують 50 грн, інші - 500. Кожен себе забезпечує додатково такими речами, які йому необхідні", - підсумував Дмитрашківський.
- 10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим, також доплати повернуть працівникам ДСНС і поліцейським.
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