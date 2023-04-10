Про це в ефірі Еспресо заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"На мою думку, це дуже важливо. Це те, що мотивує людей і забезпечує їм надійний тил. На своєму прикладі скажу, з того моменту як почав служити, я жодного разу всю зарплату у повному обсязі додому не приніс. Все витрачається на мої потреби, я нікого нічого не прошу. Я думаю, що більшість військових, які служать - хтось заправляє автомобіль, хтось його ремонтує", - зазначив він.

За словами речника, автомобілі - найбільш розхідний матеріал, як серветка в кафе.

"Він не витримує 5-7 днів у бойових умовах, деякі авто і того не витримують. Так само і речі - хтось хоче форму іншого зразку, щоб було зручніше, хтось хоче якісніше. Одні шкарпетки коштують 50 грн, інші - 500. Кожен себе забезпечує додатково такими речами, які йому необхідні", - підсумував Дмитрашківський.