"Це може бути прецедентом для інших мандатів ОБСЄ": Резніков щодо блокування Росією прикордонної місії
Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що блокування прикордонної місії на Донбасі може бути прецедентом для інших мандатів ОБСЄ
Про це йдеться в коментарі міністра для РБК-Україна.
"Це може бути прецедентом для подальших атак на інші мандати ОБСЄ. Адже ми неодноразово звертали увагу, що російська сторона створює перешкоди в роботі СММ ОБСЄ", - сказав Резніков.
За словами Рєзнікова, Росія наполягала на продовженні мандата місії кожні два місяці, після чого оголосила про припинення її роботи.
- Нагадаємо, Російська Федерація заявила, що не підтримуватиме продовження роботи місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні.
- У МЗС України засудили намір Російської Федерації не продовжити мандат місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні: "може спричинити ескалацію".
- У посольстві Сполучених Штатів Америки розчаровані ситуацією щодо відмови РФ продовжити роботу місії ОБСЄ на кордоні України та РФ.
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