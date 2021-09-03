"Це може бути прецедентом для інших мандатів ОБСЄ": Резніков щодо блокування Росією прикордонної місії

Про це йдеться в коментарі міністра для РБК-Україна.



"Це може бути прецедентом для подальших атак на інші мандати ОБСЄ. Адже ми неодноразово звертали увагу, що російська сторона створює перешкоди в роботі СММ ОБСЄ", - сказав Резніков.



За словами Рєзнікова, Росія наполягала на продовженні мандата місії кожні два місяці, після чого оголосила про припинення її роботи.

Нагадаємо, Російська Федерація заявила, що не підтримуватиме продовження роботи місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні.

У МЗС України засудили намір Російської Федерації не продовжити мандат місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні: "може спричинити ескалацію".

У посольстві Сполучених Штатів Америки розчаровані ситуацією щодо відмови РФ продовжити роботу місії ОБСЄ на кордоні України та РФ.