Це наша територія: Кадиров висловив готовність приєднати Україну до Росії
Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Україну необхідно приєднати до Російської Федерації
Про це він сказав під час пресконференції, повідомляють російські ЗМІ.
За його словами, у разі продовження нинішньої політики Володимира Зеленського, Україну необхідно приєднати до РФ.
"Моє глибоке переконання, якщо Зеленський та його команда так поводитимуться, то Україну мають приєднати до нашої країни. Українці — наш народ, це наша територія",- сказав Кадиров.
Також він звинуватив західні країни у намірі розмістити в Україні військові бази і цим диктувати умови Росії.
"Я впевнений, що наш президент цього не дозволить. А ми піхота, готові виїхати і виконати наказ абсолютно без проблем", - запевнив Кадиров.
- Нагадаємо, 26 грудня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що розширення НАТО "є питанням життя і смерті для Росії".
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