Це наша територія: Кадиров висловив готовність приєднати Україну до Росії

Про це він сказав під час пресконференції, повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, у разі продовження нинішньої політики Володимира Зеленського, Україну необхідно приєднати до РФ.

"Моє глибоке переконання, якщо Зеленський та його команда так поводитимуться, то Україну мають приєднати до нашої країни. Українці — наш народ, це наша територія",- сказав Кадиров.

Також він звинуватив західні країни у намірі розмістити в Україні військові бази і цим диктувати умови Росії.

"Я впевнений, що наш президент цього не дозволить. А ми піхота, готові виїхати і виконати наказ абсолютно без проблем", - запевнив Кадиров.