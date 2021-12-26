У Кремлі назвали розширення НАТО "питанням життя і смерті для Росії"

Про це він сказав у програмі "Москва. Кремль. Путін" на пропагандистському телеканалі "Росія 1".

За його словами, позиція західних партнерів щодо України "є незбалансованою, оскільки вони не можуть претендувати на об'єктивність у цьому процесі.

"Поширення НАТО на такі країни, як Україна, напевно, інші країни, які були на території Радянського Союзу, звичайно це вже питання, фактично, життя і смерті для нас", - сказав Пєсков.

Він зауважив, що за всіх протиріч зараз важливо набратися терпіння та сісти за стіл переговорів у січні.

"Звичайно, емоційно хочеться щоразу реагувати на всі ці мегафонні інформаційні викиди, але тут треба розуміти, що коли дипломати сідають за стіл переговорів, не публічно, там починається зовсім інша розмова. Вона більш предметна, вона спокійніша та найчастіше зваженіша", - зазначив Пєсков.