"Це найбільш патріотичний вчинок": Байден закликав громадян робити COVID-щеплення

Про це повідомляє Reuters.



"Цього року 4 липня - день особливого святкування, оскільки ми виходимо з темряви... року пандемії та ізоляції, року болю, страху і несамовитої втрати… Ми ніколи більше не хочемо бути там, де були сьогодні рік тому", - сказав Байден.

Президент США наголосив, що вакцини є найкращим захистом від COVID-19 та закликав пройти щеплення.

"Це найбільш патріотичний вчинок, який ви можете зробити", - сказав він.

Байден зауважив, що коронавірус більше не паралізує націю, і "потрібно зробити так, щоб цього більше ніколи не було".



Також на святкуванні Дня незалежності США були присутні близько 1000 осіб, серед яких - сім'ї військовослужбовців і робітників, які брали участь у боротьбі з COVID-19.