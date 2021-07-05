"Це найбільш патріотичний вчинок": Байден закликав громадян робити COVID-щеплення
Президент США Джо Байден звернувся до нації з нагоди 245-річчя США та закликав громадян робити COVID-щеплення, щоб побороти коронавірус
Про це повідомляє Reuters.
"Цього року 4 липня - день особливого святкування, оскільки ми виходимо з темряви... року пандемії та ізоляції, року болю, страху і несамовитої втрати… Ми ніколи більше не хочемо бути там, де були сьогодні рік тому", - сказав Байден.
Президент США наголосив, що вакцини є найкращим захистом від COVID-19 та закликав пройти щеплення.
"Це найбільш патріотичний вчинок, який ви можете зробити", - сказав він.
Байден зауважив, що коронавірус більше не паралізує націю, і "потрібно зробити так, щоб цього більше ніколи не було".
Також на святкуванні Дня незалежності США були присутні близько 1000 осіб, серед яких - сім'ї військовослужбовців і робітників, які брали участь у боротьбі з COVID-19.
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