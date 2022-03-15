Це не хаотичні обстріли, а планомірне знищення української нації, - Кузик

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу Еспресо.TV



"Обстріли Києва відбуваються не тому, що росіяни підійшли ближче до столиці, а тому, що вони намагаються посіяти паніку. Вони розв’язали терор серед цивільного населення, що залякати мирних українців. Але хочу їх розчарувати. Вони трішки помилились, бо розраховували на власну ментальність. Українців як росіян не залякати. І ці обстріли цивільного населення та об’єктів інфраструктури є частиною не люті, а планомірного знищення української нації", - розповів Кузик.



Кузик додав, що на сьогодні наступ на Київ з боку російських окупантів неможливий, оскільки вони не накопичили достатньо кількість військ та техніки. За його словами, з Лівобережної частини Києва окупанти зосередили сили на Харківському напрямку, а з Житомирського вони мають тимчасові тактичні переваги.



"Ще хочу зауважити одну річ. Зараз, коли настав такий час, то наші права, життя, здоров’я не гарантує Конституція та жодна міжнародна організація. Ми своє право жити як українська нація маємо вигризти, вбиваючи окупанта. Це гірка правда життя. Але, на мій погляд, це єдиний наш вихід і чим якісніше ми зробимо цю роботу, тим швидше це закінчиться." - додав Кузик.

Нагадаємо, зранку 15 березня у столиці України пролунала низка вибухів, повітряна тривога працювала майже 3 години.

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