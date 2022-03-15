У Святошинському районі Києва загасили пожежу, спричинену російськими обстрілами: троє людей загинули, ще п'ятеро травмувалися

Про це повідомили в ДСНС.



Пожежа в 16-поверхівці Святошинського району Києва сталася через обстріли. Її ліквідували о 15:03 15 березня. Унаслідок загорання загинули три людини, п'ятеро травмувалися. Ще 48 мешканців урятували.

Нагадаємо, 15 березня російські снаряди влучили у житлові будинки в Подільському, Дарницькому та Святошинському районах Києва.

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