У Святошинському районі Києва загасили пожежу, спричинену російськими обстрілами: троє людей загинули, ще п'ятеро травмувалися
Троє людей загинуло та п'ятеро зазнали травм унаслідок обстрілів окупантами багатоповерхівки у Святошинському районі Києва
Про це повідомили в ДСНС.
Пожежа в 16-поверхівці Святошинського району Києва сталася через обстріли. Її ліквідували о 15:03 15 березня. Унаслідок загорання загинули три людини, п'ятеро травмувалися. Ще 48 мешканців урятували.
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