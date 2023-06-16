Про це в ефірі Еспресо заявила прессекретарка Асоціації родин захисників Азовсталі Маріанна Хомерікі.

"Ми не знаємо, чи мають вони якийсь захист. Ані їхні родини, ані керівництво підрозділу не були попереджені про цей "суд". Це відбувається якось за закритими дверима. Це перший "суд", який вони вирішили якимось чином показати. До цього було кілька випадків - вони взагалі були закритими, не було навіть зрозуміло, кого саме судять, що їм інкримінують, на які терміни і так далі. Говорити про якийсь захист і адвокатів не доводиться. Представників міжнародних організацій теж там не видно і на 99% - їх там нема. Це теж порушення - ці люди є військовополоненими. Дуже страшна і неприємна ситуація з цим "судом", - заявила вона.

Хомерікі додала, що жодного зв'язку з людьми, яких судять, немає.

"Родичі навіть не знали про цей "суд" і побачили просто фотографії в інтернеті. Немає ні листувань, ні телефонних дзвінків, нічого нема", - підсумувала прессекретарка.

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