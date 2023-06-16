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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Це не перший "суд" над азовцями, які захищали Маріуполь, інші були закритими, - прессекретарка Асоціації родин захисників про судилище в Ростові
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Це не перший "суд" над азовцями, які захищали Маріуполь, інші були закритими, - прессекретарка Асоціації родин захисників про судилище в Ростові

16 червня, 2023 п'ятниця
16:15
Війна з Росією Судилище над захисниками Маріуполя

Нікого не повідомили про початок судилища над захисниками Маріуполя - з людьми, яких судять росіяни у Ростові-на-Дону немає жодного зв'язку

Про це в ефірі Еспресо заявила прессекретарка Асоціації родин захисників Азовсталі Маріанна Хомерікі.

"Ми не знаємо, чи мають вони якийсь захист. Ані їхні родини, ані керівництво підрозділу не були попереджені про цей "суд". Це відбувається якось за закритими дверима. Це перший "суд", який вони вирішили якимось чином показати. До цього було кілька випадків - вони взагалі були закритими, не було навіть зрозуміло, кого саме судять, що їм інкримінують, на які терміни і так далі. Говорити про якийсь захист і адвокатів не доводиться. Представників міжнародних організацій теж там не видно і на 99% - їх там нема. Це теж порушення - ці люди є військовополоненими. Дуже страшна і неприємна ситуація з цим "судом", - заявила вона.

Хомерікі додала, що жодного зв'язку з людьми, яких судять, немає. 

"Родичі навіть не знали про цей "суд" і побачили просто фотографії в інтернеті. Немає ні листувань, ні телефонних дзвінків, нічого нема", - підсумувала прессекретарка.

Що відомо про полон військових з Азовсталі

  • Маріуполь опинився в оточенні 2 березня 2022 року, коли російські війська підійшли до нього з півдня та почали просування уздовж Азовського узбережжя. Росія захопила місто 20 травня 2022 року – після тривалої важкої оборони міста.
  • 16 травня 2022 року з Азовсталі у Маріуполі евакуювали військовослужбовців в тимчасово окуповані Новоазовськ та Оленівку.
  • 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. 2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.
  • 19 серпня 2022 року стало відомо, що на День Незалежності України в Маріуполі РФ планувала здійснити показове "судилище" над полоненими азовцями та звинуватити в цьому українців. Проте судилище було перенесено на невизначений термін.
  • 16 травня родини захисників Азовсталі закликали повернути з полону понад 1900 бійців, серед яких понад 700 азовців.
  • 14 червня Росія провела у Ростові-на-Дону розпочала показове судилище над 22 азовцями, які захищали Маріуполь та Азовсталь. Їх можуть ув’язнити на 15 років або довічно, якщо суд визнає їхню "провину".
Росія
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полонені
Військові новини
полк "Азов"
Азовсталь
воєнні злочини Росії
Війна на Донбасі
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