"Це не так працює": у НАТО заявили, що надання ПДЧ є політичним рішенням і виконати суто технічні критерії недостатньо

Про це повідомляє ЄП



Він прокоментував ідею про те, щоб Україна отримала список критеріїв для членства в НАТО.

"Це так не працює. Немає чіткого переліку критеріїв, після виконання яких надається ПДЧ або членство - тому що це політичні рішення, це не суто технічні критерії. Виконання переліку умов самого по собі недостатньо", - зауважив Аппатурай.

Він пояснив, що головне, щоб до розширення має бути готовим і НАТО, і це рішення мають ухвалювати країни-члени.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україні потрібно надати чіткі плани, за якими вона буде рухатися в напрямку членства в НАТО.