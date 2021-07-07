Потрібне чітке бачення, який внесок може зробити Україна до євроатлантичної спільноти, - президент Литви

Про це Науседа сказав на відкритті Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Вільнюсі, передає "Європейська правда".



"Потрібне чітке бачення, який внесок може зробити України до євроатлантичної спільноти, і як вона може зближатися з ЄС і НАТО. Україні потрібні чіткі плани, для того, щоб просуватися вперед. А міжнародна спільнота очікує запевнень в тому, що послідовний процес реформ продовжиться. Амбіційний порядок денний це те, що мотивує людей", - сказав Науседа.

Він зазначив, що стратегічний інтерес міжнародної спільноти полягає в тому, аби Україна була демократичною та успішною.



"Нові українські лідери представили дуже амбітні цілі, і попри неочікуваний початок пандемії коронавірусу, а також на тлі триваючої агресії Росії, Київ все одно демонструє готовність проводити реформи", - сказав Науседа.

Президент Литви зазначив, що успіху в реформах можна досягти запровадженням добре функціонуючої ринкової економіки, просуванням євроатлантичної та європейської інтеграції, а також боротьбою з корупцією.

"Одним із завдань також є підвищення довіри українців до судової системи, їхню впевненість в тому, що антикорупційна система працює належним чином", - додав Науседа.