Потрібне чітке бачення, який внесок може зробити Україна до євроатлантичної спільноти, - президент Литви
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україні потрібно надати чіткі плани, за якими вона буде рухатися в напрямку членства в НАТО
Про це Науседа сказав на відкритті Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Вільнюсі, передає "Європейська правда".
"Потрібне чітке бачення, який внесок може зробити України до євроатлантичної спільноти, і як вона може зближатися з ЄС і НАТО. Україні потрібні чіткі плани, для того, щоб просуватися вперед. А міжнародна спільнота очікує запевнень в тому, що послідовний процес реформ продовжиться. Амбіційний порядок денний це те, що мотивує людей", - сказав Науседа.
Він зазначив, що стратегічний інтерес міжнародної спільноти полягає в тому, аби Україна була демократичною та успішною.
"Нові українські лідери представили дуже амбітні цілі, і попри неочікуваний початок пандемії коронавірусу, а також на тлі триваючої агресії Росії, Київ все одно демонструє готовність проводити реформи", - сказав Науседа.
Президент Литви зазначив, що успіху в реформах можна досягти запровадженням добре функціонуючої ринкової економіки, просуванням євроатлантичної та європейської інтеграції, а також боротьбою з корупцією.
"Одним із завдань також є підвищення довіри українців до судової системи, їхню впевненість в тому, що антикорупційна система працює належним чином", - додав Науседа.
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