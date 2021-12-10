"Це неправда": у Білому домі відреагували на інформацію про тиск на Україну для надання часткової автономії Донбасу
Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати не чинять тиск на Україну, щоб вона надала певну автономію окупованим територіям Донбасу
Про це передає пресцентр Білого дому
Так, під час брифінгу Псакі поставили питання: "Щодо України, є деякі повідомлення про те, що США тиснуть на Україну, щоб вона поступилася територіями. Це правда?".
У свою чергу, вона відповіла: "Це неправда (що США чинить тиск на владу України для надання часткової автономії окупованим територіям – ред.)".
- Нагадаємо, видання Associated Press оприлюднило інформацію, що Сполучені Штати можуть чинити тиск на Київ, щоб він частково надав автономію окупованим територіям на Сході України.
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