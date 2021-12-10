"Це неправда": у Білому домі відреагували на інформацію про тиск на Україну для надання часткової автономії Донбасу

Про це передає пресцентр Білого дому

Так, під час брифінгу Псакі поставили питання: "Щодо України, є деякі повідомлення про те, що США тиснуть на Україну, щоб вона поступилася територіями. Це правда?".

У свою чергу, вона відповіла: "Це неправда (що США чинить тиск на владу України для надання часткової автономії окупованим територіям – ред.)".

Нагадаємо, видання Associated Press оприлюднило інформацію, що Сполучені Штати можуть чинити тиск на Київ, щоб він частково надав автономію окупованим територіям на Сході України.

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