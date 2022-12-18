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Це ознака неадекватності і слабкості: Зеленський розповів про кількість російських військових на ЗАЕС

18 грудня, 2022 неділя
14:26
війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що наразі на Запорізькій АЕС знаходиться 500 російських бойовиків, від яких залежить, чи буде ядерний вибух

Про це він розповів у інтерв’ю французьким телеканалам TF1 і LCI.

"Там 500 бойовиків, у них вибухівка, вони всі озброєні, вони видають їжу, воду по годинах технічному персоналу. Станція не працює. Чи може бути вибух? Залежить від людей, які всередині. Я вважаю, залежить все від цих 500 бойовиків", - зазначив Зеленський.

Очільник держави також вчергове прокоментував можливість використання Росією ядерної зброї та назвав це слабкістю.

"Застосування ядерної зброї в наш час, без жартів, це серйозне питання, говорить про неадекватність і слабкість. Це третя світова війна. Окрім війни, це мільйони жертв. Це повністю перетворення в руїни того чи іншого міста, держави та світу. Це повна неадекватність, це хворі на голову люди, які не просто можуть застосувати, які на це готові, вони про це говорять. Це просто неадекватні люди, їм треба до лікаря, а не до суспільства йти", - заявив президент.

Він також заявив, що захоплення ЗАЕС з метою перекрити електропостачання для простих споживачів України - це не "військова спецоперація", а тероризм.

  • 17 грудня в ЦРУ заявили, що не бачать жодних чітких доказів планів Росії застосувати тактичну ядерну зброю. Скоріш за все своєю риторикою РФ має на меті залякування.

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Запоріжжя
Володимир Зеленський
ядерна безпека
Запорізька АЕС
ядерна небезпека
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