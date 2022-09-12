Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

"Будинки, лікарні, школи, комунальна інфраструктура... Російські ракети влучили саме в ті обʼєкти, які взагалі не мають жодного стосунку до інфраструктури Збройних Сил нашої держави", - йдеться у зверненні.

Він також зазначив, що це ознака відчаю росіян, так вони реагують на розгром російських сил у Харківській області. Вони нічого не можуть зробити українським військовим на полі бою, і "тому Росія спрямовує свої підлі удари проти цивільної інфраструктури".

Зеленський наголосив, що для того, щоб захиститися від цього, Україна має посилити співпрацю з усіма у вільному світі.

"Разом ми можемо подолати російський терор. Треба визнати Росію державою-терористом. Посилити санкції – потрібен восьмий санкційний пакет ЄС. Треба збільшити допомогу Україні, передусім прискорити надання систем ППО нашій державі", - заявив він.

12 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним зараз неможливі через ультиматуми та відсутність конструктиву з боку РФ.

Також 12 версеня стало відомо, що президент України вважає, що завершення війни залежить тільки від Путіна.

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