"Це розділена команда, розділений клуб": Мбаппе зробив різку заяву стосовно ПСЖ
Нападник французького ПСЖ Кіліан Мбаппе не бачить можливостей для розвитку у паризькій команді
Про це повідомляє France Football.
За словами Мбаппе, перебування у ПСЖ не дуже допомагає йому прогресувати.
"Я молодий та мав можливість спостерігати за тим, що робили Роналду, Мессі, великі футболісти. Ми живемо у такому суспільстві, де кажуть: "Це все добре, але зроби це знову". Думаю, що перебування в ПСЖ не дуже допомагає – це розділена команда, розділений клуб. Тому, звісно, це притягує чутки. Проте мене вони не турбують – я знаю, що роблю", – сказав француз.
Новий контакт з ПСЖ Кіліан Мбаппе підписав у травні 2022 року. Угода розрахована на два сезони з опцією продовження ще на рік.
За свою кар'єру 24-річний француз зіграв за ПСЖ 260 матчів, забив 212 голів та віддав 98 результативних передач.
Transfermarkt оцінює Кіліана Мбаппе у 180 млн євро. Француз та норвежець Ерлінг Холанд вважаються найдорожчими футболістами світу.
- Повідомлялось, що мадридський "Реал" спробує знову підписати Кіліана Мбаппе цього літа.
- 5 липня новим головним тренером французького ПСЖ став іспанець Луїс Енріке, який тренував "Барселону".
- Після цього президент ПСЖ поставив Мбаппе жорсткий ультиматум.
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