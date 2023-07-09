Про це повідомляє France Football.

За словами Мбаппе, перебування у ПСЖ не дуже допомагає йому прогресувати.

"Я молодий та мав можливість спостерігати за тим, що робили Роналду, Мессі, великі футболісти. Ми живемо у такому суспільстві, де кажуть: "Це все добре, але зроби це знову". Думаю, що перебування в ПСЖ не дуже допомагає – це розділена команда, розділений клуб. Тому, звісно, це притягує чутки. Проте мене вони не турбують – я знаю, що роблю", – сказав француз.

Новий контакт з ПСЖ Кіліан Мбаппе підписав у травні 2022 року. Угода розрахована на два сезони з опцією продовження ще на рік.

За свою кар'єру 24-річний француз зіграв за ПСЖ 260 матчів, забив 212 голів та віддав 98 результативних передач.

Transfermarkt оцінює Кіліана Мбаппе у 180 млн євро. Француз та норвежець Ерлінг Холанд вважаються найдорожчими футболістами світу.