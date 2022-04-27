"Це залучить нашу країну до конфлікту", - президент Болгарії проти надання Україні зброї

Про це повідомляє болгарське ЗМІ Bgnes.

"Настав час для уряду дати чіткі докази того, що він усвідомлює і підтримує болгарський суверенітет. Однозначно «ні» наданні військової допомоги Україні, це означає крок до прямого залучення Болгарії до цього конфлікту. Згасають заклики до миру, загострюється гостра риторика та заклики до перемоги. Якщо перемога означає самознищення та економічну ліквідацію Європи, то ми стрімко рухаємося в цьому напрямку. Болгарія має бути частиною зусиль щодо миру та якнайшвидшого припинення цього конфлікту. Затягування конфлікту матиме катастрофічні наслідки у багатьох відношеннях. Суверенна болгарська позиція приймається в Софії, а не в Києві, і я не думаю, що є потреба туди їхати на відвідини", – сказав Румен Радев.

Додамо, що Болгарія – це парламентська республіка, тому позиція президента та уряду можуть бути різними. Зокрема, є інформація, що урядова делегація та прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков вирушили до Києва і обговорюватимуть саме військову допомогу Україні.

Нагадаємо, слідом за Польщею, Росія припиняє постачання газу у Болгарію. Болгарія погрожує припинити транзит російського газу до Сербії та Угорщини

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