Це жахливо, але я слухаю Моргенштерна, - олімпійська чемпіонка Харлан про улюблену музику

Про це повідомляє "Трибуна".



Ольга Харлан зізналась, що в перервах між поєдинками слухає пісні Моргенштерна.



"Будь-яку. Сумні пісні точно не слухаю, не той настрій. Моргенштерн, як би жахливо це не звучало. Але, чорт забирай, він всюди. Slava Marlow, вони все як брати. Соромно, знаю. Сама іноді так: "Все, вистачить це слухати. Така маячня", - розповіла Харлан.

За свою кар'єру Ольга Харлан завоювала 4 олімпійські медалі (1 золото, 1 срібло і 2 бронзи), є шестиразовою чемпіонкою світу і восьмиразовою чемпіонкою Європи. Вона є найтитулованішою українською спортсменкою.

26 липня шаблістка Ольга Харлан програла в 1/16 фіналу змагань на Олімпіаді-2020 в Токіо.

Після цього Харлан розчаровано підсумувала свій виступ на Олімпійських Іграх-2020 у Токіо та оголосила про паузу в кар'єрі.

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