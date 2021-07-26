Я ніколи не була така відверта, а зараз хочу відпочити від шаблі, - Харлан звернулась до фанатів у Instagram

Про це Харлан написала у Instagram.



Українська шаблістка Ольга Харлан прокоментувала поразку в своїй першій сутичці на Олімпіаді-2020.



"Розчарувала саму себе? Так. Чи відчуваю я себе слабкою? Так. Чи винен в цьому хтось крім мене? Ні. Ми самі господарі своєї долі і життя. Сьогодні я не змогла впоратися саме з емоціями. Іноді емоції керують нами. Сьогодні так було і зі мною. Півтора року без змагальної практики - мабуть вплинуло на мене. Те, що було сьогодні, важко назвати фехтуванням. Таке буває. Дуже шкода, що сьогодні саме цей день", - написала Харлан.



Українка також заявила, що зараз хоче відпочити від шаблі та фехтування.



"Зараз я дуже хочу відпочити морально. Хочу пожити життя без шаблі. Хочу прокидатися і не думати, скільки днів залишилося до Олімпіади. Втомилася. Я ніколи не була така відверта у соціальних мережах. Просто розумію, що буде багато питань. Так що, може, моїм маленьким одкровенням їх буде менше", - йдеться у дописі Ольги Харлан.



Українка Харлан поступилася в першій же своїй сутичці на Олімпіаді-2020. Шаблістка програла китаянці Ян Хен'юй з рахунком 12:15. Після сенсаційної поразки українка припинила виступи на Іграх у Токіо.



За свою кар'єру Ольга Харлан завоювала 4 олімпійські медалі (1 золото, 1 срібло і 2 бронзи), є шестиразовою чемпіонкою світу і восьмиразовою чемпіонкою Європи. Вона є найтитулованішою українською спортсменкою.



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