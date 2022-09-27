Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат Микола Княжицький.

"На кіно передбачено нуль. Лише на зарплату Держкіно, а на створення фільмів нічого не передбачено. На Український культурний фонд нічого не передбачено, крім зарплат. На український Інститут книги нічого не передбачено, крім частини зарплат, частина людей буде змушена звільнитися. На пропагандистські канали, всі ці "Дом", які зараз показують українські шоу і передають ці гроші комерційним структурам. На ці пропагандистські медіа збільшили бюджет на 300%", - заявив він.

На думку нардепа, такий бюджет на культуру на наступний рік є просто неподобством та знущанням з культури.

"Я розумію, що йде війна і те, що це бюджет оборони. Дуже добре, що половина бюджету передбачена на армію. Правда, не зрозуміло, навіщо фінансувати не патріотичні медіа, а ті, які займаються пропагандою і "хороших русскіх" показують. А патріотичні медіа вбивати. Я не розумію, навіщо вбивати українське кіно, яке є нашим найкращим амбасадором у світі. Коли його показують, люди розуміють, що таке Україна і чому потрібно її підтримувати. Воно надихає українців і на війну, і на те, щоб переживати складнощі, які в нас будуть після відновлення. Згадаємо, що фільм "Віднесені вітром" в США знімали в часи Великої депресії і тоді держава допомогала людям якось надихатися і відчувати людям, хто вони є та думати про майбутнє. В нас це все вбивається. Звичайно, це ганебно", - підсумував Княжицький.