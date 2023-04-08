Про це сказав польський політик Мирослав Чех в етері Еспресо.

"Начальник польського Генштабу генерал Анджейчак, який вернувся у грудні з поїздки до Вашингтона, він генерал, у Польщі генерали про політику не говорять, коли вони на службі, але він сказав, що центр Європи зсунувся з Берліна до Варшави, і це факт. У безпековій сфері цей факт стався", - наголосив він.

Політик зазначив, що із цього випливають певні наслідки й така конструкція не тимчасова, адже треба враховувати фактор України.

30 березня Мирослав Чех сказав, що Україна не випаде з пріоритетів американської політики.