Центр Європи зсунувся з Берліна до Варшави, - польський політик Чех
У безпековій галузі центр Європи перенісся з Берліна до Варшави
Про це сказав польський політик Мирослав Чех в етері Еспресо.
"Начальник польського Генштабу генерал Анджейчак, який вернувся у грудні з поїздки до Вашингтона, він генерал, у Польщі генерали про політику не говорять, коли вони на службі, але він сказав, що центр Європи зсунувся з Берліна до Варшави, і це факт. У безпековій сфері цей факт стався", - наголосив він.
Політик зазначив, що із цього випливають певні наслідки й така конструкція не тимчасова, адже треба враховувати фактор України.
30 березня Мирослав Чех сказав, що Україна не випаде з пріоритетів американської політики.
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