Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

На Запоріжжі росіяни підпалюють поля з пшеницею, щоб дестабілізувати продовольчу спроможність України.

На ринках Білорусі стала з'являтися продукція, викрадена окупантами з тимчасово окупованої території Херсонщини.

У Маріуполі окупаційна адміністрація та колаборанти викрадають уцілілі автівки містян. Для цього часто використовують евакуатори.

На тимчасово окупованій частині Луганщини загарбники запрошують чоловіків на роботу, а за кілька днів обманом "мобілізовують" до російської армії.

На захопленій частині Харківщини росіяни "запровадили" "воєнний стан" і комендантську годину з 20:00 до 6:00, щоб придушити опір місцевих мешканців.

10 липня Центр при РНБО повідомив, що впродовж тижня РФ поширювала фейки про нібито розкол Заходу щодо підтримки України

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