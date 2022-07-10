Центр при РНБО назвав російські маніпуляції на окупованих територіях України
Центр при РНБО оприлюднив добірку маніпуляцій Росії на тимчасово окупованих територіях Півдня та Сходу України
Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.
На Запоріжжі росіяни підпалюють поля з пшеницею, щоб дестабілізувати продовольчу спроможність України.
На ринках Білорусі стала з'являтися продукція, викрадена окупантами з тимчасово окупованої території Херсонщини.
У Маріуполі окупаційна адміністрація та колаборанти викрадають уцілілі автівки містян. Для цього часто використовують евакуатори.
На тимчасово окупованій частині Луганщини загарбники запрошують чоловіків на роботу, а за кілька днів обманом "мобілізовують" до російської армії.
На захопленій частині Харківщини росіяни "запровадили" "воєнний стан" і комендантську годину з 20:00 до 6:00, щоб придушити опір місцевих мешканців.
- 10 липня Центр при РНБО повідомив, що впродовж тижня РФ поширювала фейки про нібито розкол Заходу щодо підтримки України
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