Про це йдеться в телеграмі Центру протидії дезінформації.

На Запоріжжі відкрилося перше відділення російського федерального банку ПСБ. Так окупанти створюють ілюзію стабільності в області.

На Херсонщині вони заявляють, що більшість мешканців області виступають за її окупацію Росією.

На Донеччині росіяни скеровують усіх маріупольських учителів на атестацію до РФ. Тих, хто її не пройде, не допустять до роботи.

На Луганщині окупанти намагаються поповнити лави "армії ЛНР" за рахунок місцевих мешканців.

На Харківщині вони вкрали майно Укрзалізниці й побудували з нього новий бронепоїзд "Єнісей", який тепер виуористовують на тимчасово окупованих територіях України.

Голова Вітебського регіону Білорусі підписав указ про офіційну співпрацю з тимчасово окупованим Росією Кримом.

Раніше Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 2 липня.

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