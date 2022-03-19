Центр при РНБО пояснив, як діяти в разі обстрілів

Про це йдеться в телеґрам-каналі ЦПД.



На вулиці потрібно лягти на землю, накрити голову руками, відкрити рот, адже це вбереже від контузії. Якщо в полі зору є укриття, необхідно повзти до нього.



У транспорті слід одразу зупинитися, вийти з нього, відбігти від дороги, лягти на землю.



У приміщенні необхідно взяти найважливіше та спускатися до укриття сходами.



У квартирі найбезпечніші місця - за двома глухими стінами (перша бере на себе удар, друга - блокує уламки), а також приміщення без вікон (ванна, якщо в ній немає газового обладнання).

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