Центр протидії дезінформації нагадав, як моніторити ситуацію з чергами на кордоні України

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Telegram.



Ситуацію з чергами на кордонах України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою можна спостерігати у режимі онлайн за допомогою таблиці.



Станом на вечір 8 березня найбільш напружена ситуація спостерігається на українсько-польському кордоні у Раві-Руській, Краківці, Шегинях і Грушові. А також на кордоні з Румунією у Порубному.



Найменш напружена - на кордоні України з Угорщиною. Мова про пропускні пункти у Чопі, Косино, Дзвінкове і Вилоку.



Великих черг також не спостерігається на кордоні з Молдовою, окрім Могиліва-Подільського, де ситуація вказана, як "колапс".



"Евакуація населення здійснюється з 24 лютого. Для перетину кордону з собою необхідно мати посвідчення особи та бажано закордонний паспорт! Все буде Україна!", - нагадали у ЦПД.



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