Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків і маніпуляцій від Росії за 31 березня

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Telegram.



За версією ЦПД при РНБО України, 31 березня росіяни запустили три великих обмани.



Фейк: Пропагандисти РФ повідомили, що Україна силоміць утримує у своїх портах 68 іноземних суден. Зазначається, що Росія щодня відкриває коридор для їх виходу з територіальних вод України, проте екіпажі не залишають порти, посилаючись на загрозу атак з України.



Фейк: Міноборони РФ заявило, що володіє листами Хантера Байдена (прим. - сина президента США) щодо роботи біолабораторій в Україні. Ворог зазначає, що Байден відіграв значну роль у проведенні робіт з патогенами, профінансувавши їх.



Маніпуляція: РФ транслює Заходу наратив "ви втратите більше, ніж ми". Йдеться про світовий туризм, що, за даними російських ЗМІ, втратить $7 млрд через санкції. Насправді ж, лише Єгипет, наприклад, заробляє на туризмі понад $5 млрд на рік.





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