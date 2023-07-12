Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 11 липня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: "Втрати ЗСУ з початку контрнаступу – понад 26 тис. військових та 3 тис. одиниць озброєння. Серед знищеної військової техніки значаться: 21 український літак, 5 вертольотів, а також 17 "Леопардів" та 12 БМП "Бредлі", - заявив посол Росії у США А. Антонов.

Він також додав, що "на жодному з напрямків противник своїх цілей не досяг".

Дезінформація: "Київський режим оголосив про примусову евакуацію населення з територій Сумської області, що межують з Росією. За офіційною версією, людей евакуювали безкоштовно, але насправді за виїзд доводиться платити так званим волонтерам". – повідомляє ворожий TG-канал "Два майори".

Фейк: "Число загиблих на фронті українців наблизилося до 350 тисяч", – заявив кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший.

"У ЗСУ набирають недосвідчених людей, які масово здаються в полон. На тлі цих даних неможливо навіть подумати про перемогу України над РФ", – наголосив він.