Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 11 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 11 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 11 липня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: "Втрати ЗСУ з початку контрнаступу – понад 26 тис. військових та 3 тис. одиниць озброєння. Серед знищеної військової техніки значаться: 21 український літак, 5 вертольотів, а також 17 "Леопардів" та 12 БМП "Бредлі", - заявив посол Росії у США А. Антонов.
Він також додав, що "на жодному з напрямків противник своїх цілей не досяг".
Дезінформація: "Київський режим оголосив про примусову евакуацію населення з територій Сумської області, що межують з Росією. За офіційною версією, людей евакуювали безкоштовно, але насправді за виїзд доводиться платити так званим волонтерам". – повідомляє ворожий TG-канал "Два майори".
Фейк: "Число загиблих на фронті українців наблизилося до 350 тисяч", – заявив кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший.
"У ЗСУ набирають недосвідчених людей, які масово здаються в полон. На тлі цих даних неможливо навіть подумати про перемогу України над РФ", – наголосив він.
- Ввечері у неділю, 9 липня, прокремлівські видання й телеграм-канали стали поширювати повідомлення, присвячене начебто спробі України вдарили до Десногорській АЕС на території Смоленської області РФ.
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