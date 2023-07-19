Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 19 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 19 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на телеграм-канал Центру протидії дезінформації.
За версією ЦПД при РНБО України, 19 липня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: "Через величезні втрати Зеленський підписав закон, що дозволяє ставати офіцерами без вищої освіти", - поширив у TG-каналі воєнкор "русской весны".
Дезінформація: Так званий радник голови ОРДО І. Кімаковський заявив: "Відповідь наша адекватна. Ми знаємо, що українська сторона весь цей час порушувала зернову угоду, не виконуючи жодної з умов Росії".
Дезінформація: "Вивезені з України реліквії займуть свої місця у приватних колекціях. Навіть без офіційних аукціонів та дотримання законів", - заявив президент спілки колекціонерів Росії В. Архипов.
- 19 липня стало відомо, що у мережі проводяться відеотрансляції, де нібито президент України Володимир Зеленський збирає гроші.
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