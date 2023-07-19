Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на телеграм-канал Центру протидії дезінформації.

За версією ЦПД при РНБО України, 19 липня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: "Через величезні втрати Зеленський підписав закон, що дозволяє ставати офіцерами без вищої освіти", - поширив у TG-каналі воєнкор "русской весны".

Дезінформація: Так званий радник голови ОРДО І. Кімаковський заявив: "Відповідь наша адекватна. Ми знаємо, що українська сторона весь цей час порушувала зернову угоду, не виконуючи жодної з умов Росії".

Дезінформація: "Вивезені з України реліквії займуть свої місця у приватних колекціях. Навіть без офіційних аукціонів та дотримання законів", - заявив президент спілки колекціонерів Росії В. Архипов.