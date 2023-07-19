Шахраї проводять стріми зі збором грошей від імені Зеленського
У мережі проводяться відеотрансляції, де нібито президент України Володимир Зеленський збирає гроші
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Зловмисники вигадали нову схему, щоб видурити гроші з українців. Цього разу платформою для злочинних махінацій стала соцмережа TikTok. Аферисти проводять стріми з фотографією президента України Зеленського на тлі та імітацією його голосу. Фейковий президент спілкується з людьми та передає їм привіт", - розповіли у Центрі.
Наївні глядачі ж думають, що говорять зі справжнім Зеленським, і надсилають шахраям гроші.
"Не довіряйте подібним стрімам, стежте лише за верифікованими сторінками представників влади у соцмережах і донатьте лише тим, кому довіряєте", - йдеться у повідомленні.
- 19 липня за матеріалами Служби безпеки України до 15 років позбавлення волі засудили зрадника, який передавав російській ФСБ розвіддані про Сили оборони на Одещині. За виконання завдань росіяни обіцяли йому квартиру в Криму.
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