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Головна війна з Росією ЗСУ підпалюють поля із зерном та лишили штами небезпечних вірусів у біолабораторіях у Сєверодонецьку й Рубіжному: нові фейки від РФ

ЗСУ підпалюють поля із зерном та лишили штами небезпечних вірусів у біолабораторіях у Сєверодонецьку й Рубіжному: нові фейки від РФ

19 липня, 2022 вiвторок
08:38
війна з Росією Росія щодня продукує нові і нові обмани

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував на ранок 19 липня

Про це повідомляє Еспресо.TV. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Еспресо ТV

За версією ЦПД при РНБО України, станом на ранок 19 липня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: В МО РФ заявили, що "неонацисти розмістили артилерію на території зерносховища в населеному пункті Калинівка Бахмутського району Донецької області та систематично обстрілюють з них позиції ЗС Росії, провокуючи останніх на вогонь у відповідь [для зниження зерносховища] ".

Дезінформація:  За слорвами одного з "керівників " тимчасово окупованих територій Луганщини, "в біолабораторіях, залишених українськими військами у містах Рубіжне та Сєверодонецьк, було виявлено штами небезпечних вірусів та інші небезпечні препарати, не зареєстровані у МОЗ України, що вироблялися у промислових масштабах ".

 Дезінформація: В міноборони РФ заявили: "у Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях військовослужбовці ЗСУ спільно з бойовиками націоналістичних батальйонів цілеспрямовано здійснюють підпали полів із зерновими культурами з використанням вертольотів та артилерії ".

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