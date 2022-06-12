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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 11 червня

Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 11 червня

12 червня, 2022 неділя
00:24
війна з Росією Russia Today

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 11 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 11 червня росіяни запустили три великих обмани. 

Маніпуляція: Проросійські Telegram-канали поширюють відео, основною темою якого є нібито отримання жінкою "похоронки" щодо загибелі сина, а через декілька днів після цього – повістки з вимогою його прибуття до військового комісаріату. Однак російську "акторку" видає ламана українська мова, що звучить у кадрі.

Дезінформація: Колаборант-"керівник" Херсонщини В.Сальдо заявив: "всі кредити, які хтось брав в [українських] банках, можна не виплачувати, жодної відповідальності за це не буде". Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Фейк: Російські ЗМІ повідомили, що ЗС РФ вивели з ладу українські кораблі "Вінниця" та "Юрій Олефіренко" та навіть опублікували відео затоплення "Вінниці", однак корабель було списано ще 2021 року.

При цьому "Ізвєстія" написали, що судна були передані США та Великою Британією, однак їх було вироблено в СРСР.

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Суспільство
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російська агресія
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