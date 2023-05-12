Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 11 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 11 травня
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За версією ЦПД при РНБО України, 11 травня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Прессекретар президента РФ Д. Пєсков заявив: "Такі рішення, як конфіскація активів Малофєєва, б’ють бумерангом по самих США і підривають довіру до них… Конфіскація активів Малофєєва в США є прямим посяганням на святе для Америки право власності".
Дезінформація: "У нас зразкові відносини з центральноазійськими країнами. Запорукою цьому служить стратегічний характер відносин. Та в розуміння А. Єрмака не вкладається факт, що все, що відбувається між РФ та Україною, – похідна від загроз, зокрема військових, з боку Києва, які накопичувалися роками. Від цієї ситуації до відносин Росії з державами Центральної Азії – астрономічна дистанція", – заявила речниця МЗС РФ М. Захарова.
Фейк: "Зникнення Головнокомандувача ЗСУ В.Залужного може означати початок внутрішньої бійні та масової втечі українських еліт", - заявив російський воєнкор М. Долгачов, попри цілий ряд спростувань цієї інформації.
- 10 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала інформацію ворога про нібито ліквідацію українських командувачів.
- Пропагандисти поширюють світлини з нібито подарунками для ветеранів Другої світової війни від імені голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
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