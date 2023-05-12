Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За версією ЦПД при РНБО України, 11 травня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Прессекретар президента РФ Д. Пєсков заявив: "Такі рішення, як конфіскація активів Малофєєва, б’ють бумерангом по самих США і підривають довіру до них… Конфіскація активів Малофєєва в США є прямим посяганням на святе для Америки право власності".

Дезінформація: "У нас зразкові відносини з центральноазійськими країнами. Запорукою цьому служить стратегічний характер відносин. Та в розуміння А. Єрмака не вкладається факт, що все, що відбувається між РФ та Україною, – похідна від загроз, зокрема військових, з боку Києва, які накопичувалися роками. Від цієї ситуації до відносин Росії з державами Центральної Азії – астрономічна дистанція", – заявила речниця МЗС РФ М. Захарова.

Фейк: "Зникнення Головнокомандувача ЗСУ В.Залужного може означати початок внутрішньої бійні та масової втечі українських еліт", - заявив російський воєнкор М. Долгачов, попри цілий ряд спростувань цієї інформації.