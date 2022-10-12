Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 12 жовтня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 12 жовтня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 12 жовтня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Президент РФ В. Путін заявив, що "немає сумніву, що інцидент на "Північних потоках" є актом міжнародного тероризму, так конкуренти змушують європейців купувати ресурси за завищеними цінами <…> Росія не винна у тому, що європейці, як у Середньовіччі, запасаються на зиму дровами".
Маніпуляція: Керівник Газпрому О. Міллер заявив, що Європа переживе цю зиму, та є питання, що буде із закачуванням газу в наступні періоди: "Європа переживе [зиму], лише що буде із закачуванням вже до зими 2023 та 2024 років? І тоді стає зрозуміло, що енергетична криза прийшла не на короткий період часу, а причини кризи мають системний характер".
Дезінформація: Постпред Росії при Організації із заборони хімічної зброї А. Шульгін заявив, що "спроби США та їхніх союзників звинуватити Росії у дезінформації переконливо показали, що дезінформацією займаються українські підопічні Вашингтона за його потурання".
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