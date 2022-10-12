Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 12 жовтня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Президент РФ В. Путін заявив, що "немає сумніву, що інцидент на "Північних потоках" є актом міжнародного тероризму, так конкуренти змушують європейців купувати ресурси за завищеними цінами <…> Росія не винна у тому, що європейці, як у Середньовіччі, запасаються на зиму дровами".



Маніпуляція: Керівник Газпрому О. Міллер заявив, що Європа переживе цю зиму, та є питання, що буде із закачуванням газу в наступні періоди: "Європа переживе [зиму], лише що буде із закачуванням вже до зими 2023 та 2024 років? І тоді стає зрозуміло, що енергетична криза прийшла не на короткий період часу, а причини кризи мають системний характер".

Дезінформація: Постпред Росії при Організації із заборони хімічної зброї А. Шульгін заявив, що "спроби США та їхніх союзників звинуватити Росії у дезінформації переконливо показали, що дезінформацією займаються українські підопічні Вашингтона за його потурання".

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